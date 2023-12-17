Как сохранить праздничное настроение в конце года

"Моя рекомендация - придумывать свои нестандартные, но простые в реализации приемы. Например, если есть время немножечко до работы, надеть какое-нибудь шикарное платье и в бигудях посидеть, позавтракать. Либо ужин устроить какой-то необычный, не так, как мы привыкли. Главный смысл в том, чтобы посмеяться над определенной нелепостью или, наоборот, войти в состояние сильной личности. Вот это самое поднимает состояние, и мы начинаем испытывать эмоции, непривычные нашему обычному контексту, в котором мы привыкли жить"