Психологи объяснили, почему зять и теща редко становятся друзьями

В новом фильме «Тёща», недавно вышедшем на экраны, героиня Ларисы Гузеевой решительно не принимает своего зятя. Тот платит ей взаимностью. Найти общий язык родственникам удаётся лишь после того, как на некоторое время они поменялись телами, получив возможность побыть в шкуре другого. Можно ли наладить отношения между мамой и мужем без столь радикальных мер? И почему на самом деле они редко становятся друзьями?

© Нижегородская правда

Зять может взять. Почему его не любит тёща

Видео дня

НЕ ОПРАВДЫВАЕТ НАДЕЖД. Каждая мама желает дочери лучшего. И многие мамы уверены, что именно они знают, как это лучше выглядит. В отличие от влюблённой дочери мама с самого начала видит все недостатки зятя. И мириться с ними не собирается.

Такие мамы не прощают мужьям своих дочерей даже малейших ошибок и промахов, постоянно акцентируя на них внимание.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ. Мама, растившая дочь в одиночку или со слабым мужем, весь свой неудачный опыт семейной жизни проецирует и на зятя. Она постоянно сравнивает его со своим мужем, настраивает дочь против супруга, внушая ей, что муж такое же ничтожество, «каким был её папочка». Угодить такой тёще практически невозможно. Как и доказать собственную состоятельность.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ. Страх потерять власть над ребёнком и стремление сохранить её любой ценой приводит к тому, что тёща пытается контролировать семью дочери. Любое проявление самостоятельности со стороны молодых вызывает взрыв возмущения.

Она без конца критикует и дочь, и зятя, вмешивается в жизнь молодой семьи самым бесцеремонным образом. Постоянная критика, как мы уже писали, больно бьёт по мужскому самолюбию. А уж критика постороннего человека, которым для него является тёща, и подавно.

МАМЕНЬКИНА ДОЧКА. Инфантильные, привыкшие к вечной опеке дочери сами позволяют маме слишком глубоко внедряться в жизнь своей семьи. В результате тёща помогает дочери по хозяйству, проводит с молодыми свободное время и т.д. Словом, превращается в полноценного члена молодой семьи.

У многих мужчин такая жизнь втроём вызывает протест. Тёща воспринимает его как протест непосредственно против себя. Следствие – обида на зятя за неблагодарность.

Что делать?

Попытайтесь понять, в чём причина вашей неприязни. Возможно, вами движет элементарная ревность, страх оказаться покинутой. Но ни один мужчина в мире не сможет занять ваше место. Как и ни одна мама не способна заменить дочери мужа. Откажитесь от борьбы с зятем за влияние.

Не высказывайте дочери недовольство зятем, даже если вам кажется, что оно оправданно. Дайте ей самостоятельно во всём разобраться. Тем более, что, возможно, вы преувеличиваете недостатки зятя. И уж, конечно, не делайте ему замечаний. Не лезьте с советами, когда вас о них не спрашивают. Не указывайте дочери и зятю, как им поступать. Если вы хотите поделиться с дочерью своим недовольством или тревогой, то делайте это максимально корректно, без категоричности и назидания.Помогайте только в том случае, если вас об этом просят. Но и не отказывайте в помощи ради того, чтобы вас начали больше ценить.

Не критикуйте и не нарушайте границы молодой семьи. Помните: настоящая любовь – в умении понять и принять человека. Поэтому если вы действительно любите дочь, постарайтесь принять её выбор. Предоставьте ей право на ошибку и не корите за это потом.

Чужая мама. Почему её не любит зять

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА. Серьёзные проблемы в отношениях с собственной матерью очень часто мешают мужчине принять тёщу. Он неосознанно переносит на неё свои детские обиды и разочарования.

ИНСТИНКТ СОБСТВЕННИКА. Мужчина может ревновать жену к тому влиянию, которое имеет на неё мама. Тем более, если это мама властная, откровенно управляющая дочерью.Хотя подобным образом могут себя вести и откровенные абьюзеры, пытающиеся изолировать жену от её окружения, чтобы сохранить единоличную власть над ней.

НЕ ВЗЯЛ ПЛАНКУ. Зять чувствует, что не оправдывает возложенных на него ожиданий. Причём он может стараться соответствовать этим ожиданиям или оказаться инфантильным потребителем. В любом случае он будет испытывать неприязнь к тёще. И, наконец, образ жизни зятя может просто не соответствовать представлениям тещи.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА. Внушительная разница в социальном или культурном плане тоже мешает свежеиспечённым родственникам найти общий язык и способствует напряжённости в отношениях.

Что делать?

Проявляйте уважение. Вы не обязаны любить тёщу. Но вот относиться к ней уважительно – обязательно. Не позволяйте себе в её адрес грубых высказываний и недоброжелательных выпадов. Даже если жена сама позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес мамы, старайтесь не поддерживать эту беседу. И уж тем более не говорите ничего плохого о тёще в присутствии других родственников.

Демонстрируйте заботу. Редкая мать останется равнодушной, видя, что её дочь окружают заботой и вниманием. Никогда не критикуйте жену и не делайте ей замечаний в присутствии тёщи. А вот похвалить – вполне допустимо. Не лишним будет проявить заботу и о самой тёще – предложить привезти продукты, починить капающий кран, да просто поинтересоваться, как она себя чувствует, и терпеливо выслушать ответ.

Как ни крути, а тёща тоже женщина, независимо от возраста. Поэтому старайтесь проявлять галантность – поздравляйте с праздниками, говорите комплименты. И даже если вы имеете дело с затюканной жизнью тёткой, волокущей всё на своём горбу, ей всё равно будет приятно подобное проявление мужского отношения к себе.

Советы и нравоучения тёщи старайтесь выслушивать спокойно – не вступайте в полемику, воздержитесь от язвительных замечаний. Вас никто не принуждает следовать её советам.

Если тёща лезет с советами в область, которая её совсем не касается, обязательно поблагодарите за совет и объясните, что в данном вопросе вы с женой будете придерживаться своего мнения. Главное – будьте предельно вежливы и корректны.

Не принимайте все выпады тёщи исключительно на собственный счёт. Помните, что причина разногласий чаще всего кроется в разных взглядах на жизнь, разнице в возрасте, опыте, воспитании, образовании. А вовсе не в том, что тёща ненавидит лично вас. Советы жене Как ни крути, а в деле налаживания отношений тёщи и зятя немалая роль принадлежит именно самой женщине.

Оставьте иллюзии о том, что муж станет любить вашу маму как родную, или она начнёт относиться к нему, как к родному сыну. Такое если и случается, то лишь спустя длительное время. На первых же порах достаточно, чтобы обе стороны сохраняли дружественный нейтралитет.

Мама никогда не будет воспринимать вашего мужа всерьёз, если вы сами относитесь к нему неуважительно. Демонстрируйте, что вы цените и уважаете мнение мужа, доверяете ему. Если мама почувствует, что авторитет зятя у дочери незыблем, она, даже будучи несогласной, всё равно станет меньше цепляться к нему, и уж тем более не станет оскорблять и унижать.

Обращайте мамино внимание на лучшие стороны мужа, рассказывайте, как он о вас заботится, что он для вас делает, демонстрируйте, насколько вы счастливы с ним. Если же ничем таким вы похвастаться не можете, задумайтесь – может быть, мама не так уж и не права, считая, что вы заслуживаете другого супруга.

Старайтесь не обсуждать с мамой мужа в негативном ключе. Если вы даже обижены на него, ни в коем случае не критикуйте перед мамой. Вы-то потом простите мужу тот или иной поступок, а вот у мамы по отношению к зятю сформируется недоброжелательное отношение.

То же самое касается и обсуждений с мужем его тёщи. Во-первых, ему совершенно незачем знать о недостатках вашей мамы. А во-вторых, демонстрируя неуважительное отношение к маме, вы даёте повод и мужу.

Чтобы ограничить влияние мамы, учитесь выстраивать границы своей семьи и говорить «нет» своей маме.

Главное – понять, что ваши попытки противостоять маминым манипуляциям вовсе не означают, что вы стали меньше её любить. Разумеется, мама – самый дорогой и близкий вам человек, но это не отменяет вашего права на собственную жизнь.

Однако, отстаивая это право, не перегните палку. Мамина неприязнь к зятю может быть вызвана и тем, что ей стало не хватать вашего внимания. Поэтому обязательно интересуйтесь жизнью мамы, делитесь подробностями своей, ходите к ней в гости или приглашайте к себе, спрашивайте совета, заботьтесь о ней. Мама всё равно должна чувствовать, что она вам нужна, что вы её любите и доверяете ей и что её место в вашем сердце никто не займёт.