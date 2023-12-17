Вот что делает ваши эмоции заразительными для других людей
Наверняка вы уже знаете, как заразительны могут быть эмоции. Мрачное или хорошее настроение может передаваться другим. И учёные объяснили, как это происходит.
Психологи выяснили, что когда люди взаимодействуют друг с другом, то значительная часть мимикрии происходит незаметно для них самих. Это копирование языка тела, скорости речи и ходьбы, выражения лица. Особенно актуально это, когда мы общаемся с кем-то, кого мы уже знаем и о ком заботимся. Во многом это связано с возможностью понимать и эффективно взаимодействовать с другими людьми.
Но чтобы эмоции перешли другим людям, физический контакт вообще не нужен. Исследователи узнали, что эмоции могут распространяться даже через социальные сети. Те, кто подвергается воздействию большого количества негативных публикаций, вероятнее всего, сами начнут публиковать что-то негативное.
Если же у вашего собеседника настроение будет противоположным вашему, то здесь возможны разные варианты развития событий. В случае, если этот человек вам нравится, у вас действительно может поменяться настроение, а вот если он окажется незнакомым, то с большей вероятностью вызовет у вас только раздражение.