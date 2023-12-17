10 необычных способов вручения новогоднего подарка

Редакция " Клео.ру " подготовила для вас 10 ответов на вопрос, как преподнести подарок необычно. Такие задумки наверняка порадуют ваших близких.

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1. Криптографический код

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Закодируйте сообщение о том, что находится внутри подарка, с помощью криптографического кода. Ваш близкий будет увлечен расшифровкой сообщения и с нетерпением ждать, чтобы узнать, что находится внутри.

2. Сюрприз внутри сюрприза

Разбейте свой подарок на несколько частей, каждая из которых будет содержать небольшой сюрприз. Таким образом, получатель будет получать удовольствие от открытия каждой новой части подарка.

3. Подарочный лабиринт

Создайте лабиринт из коробок и укажите путь, который получатель должен пройти, чтобы добраться до своего подарка. Это не только интересно, но и увлекательно.

4. Новогодний квест

Сделайте новогодний квест, в котором получатель должен решить несколько загадок и заданий, чтобы получить свой подарок. Это прекрасный способ добавить игровой элемент в процесс дарения.

5. Упаковка в виде другого предмета

Оберните свой подарок в упаковку, которая будет напоминать другой предмет, например, книгу или ящик с инструментами. Этот трюк обязательно вызовет улыбку на лице получателя.

6. Подарочная коробка с личным посланием

Создайте подарочную коробку, на которой будет написано личное послание для получателя. Это прекрасный способ показать свою любовь и заботу.

7. Подарочный букет

Создайте букет из маленьких подарков, которые будут упакованы вместе. Такой букет не только красив, но и очень оригинален.

8. Подарочная игра

Создайте игру, в которой получатель должен будет использовать свой подарок для прохождения уровней. Это отличный способ добавить интерактивный элемент в процесс дарения.

9. Новогодний сундук

Создайте новогодний сундук, в котором будут храниться маленькие подарки. Получатель будет увлечен открытием каждого нового сундука.

10. Подарочная карта-тайна

Создайте карту-тайну, на которой будут указаны подсказки о том, где находится подарок. Получатель будет увлечен поиском своего подарка и ожиданием, что же находится внутри.