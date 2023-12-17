Ноябрьцы исполнили новогодние желания детей из малоимущих семей. ВИДЕО

В Ноябрьске прошла благотворительная акция «Теплый день», в рамках которой жители города исполнили новогодние желания детей из малоимущих семей. Как рассказала «Ямал 1» координатор акции Милана Зандукаева, мероприятие организовали уже в десятый раз. — Подарки покупаются для детей из малоимущих семей или с трудной жизненной ситуацией. Узнать, что подарить, можно было на сайте «теплыйдень.РФ» и забронировать эту вещь. Сегодня большая часть подарков уже здесь. Остальную мы ждем – люди будут приходить до 30 декабря, — поделилась с «Ямал 1» член молодежного правительства ЯНАО Милана Зандукаева. Жители города в течение всего дня приносили свои подарки в арт-резиденцию «Миксер», где волонтеры их принимали и упаковывали. После этого презенты ставили под новогоднюю елку. Горожане приобретали для детей из малоимущих семей или с трудной жизненной ситуацией сладкие подарки, конструкторы, роботов и другие игрушки. Участие в акции приняло 150 жителей Ноябрьска. Для некоторых из них она уже стала семейной традицией. — В этой акции мы участвуем уже второй год. Это наша семейная традиция. Мы считаем, что это потрясающее мероприятие, где мы можем поделиться частичкой своей доброты, заботы о ком-то еще. Хочется сказать, что в таких акциях обязательно нужно участвовать. Это мероприятие объединяет и делает нас добрее, — призналась участница благотворительной акции Ольга Белоусова. Новогодний подарок для детей из малоимущих семей сделал и глава Ноябрьска Алексей Романов, а также работники различных предприятий и учреждений, депутаты, предприниматели и общественники. Все подарки до 30 декабря будут доставлены юным жителям города. Акция «Теплый день» была запущена в декабре 2023 года молодежным правительством ЯНАО и молодежными советами при главах муниципальных образований. Ее цель – оказание благотворительной помощи путем осуществления новогодних желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.