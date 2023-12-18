Виктория Боня назвала свои главные цели на ближайшие годы — список удивит

Телеведущая Виктория Боня обладает множеством крутых качеств, однако скромность в этот список явно не входит. Да и, собственно, к чему она с такой популярностью и толпой поклонников? Звезда «Дома-2» смело может называться примером самоуверенности или умения реагировать на хейт. Планы на будущее у Вики, кстати, такие же нескромные и яркие, как она сама.

В свежем выпуске «Дерзкой готовки» с Ляйсан Утяшевой селебрити рассказала о своих главных целях и задачах на ближайшие годы. Среди них есть как классические, вроде покупки яхты в 77 метров длиной (к слову, каждый метр судна, призналась Боня, стоит миллион), так и что-то более нетривиальное: общение с главами «Большой семерки», создание образовательных фильмов или мультфильмов, а также работа с Илоном Маском. Ну а вдобавок через энное количество лет Виктория видит себя самой влиятельной женщиной мира.

Без пункта о детях тоже не обошлось: «Еще двоих хочу — мальчика и девочку, можно мальчика и мальчика».