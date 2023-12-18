Психолог объяснил, почему некоторые россияне бояться понедельников
Начало рабочей недели для некоторых становится настоящим испытанием.
Как объяснила психолог Вероника Кирсанова, первая причина страха перед понедельниками заключается в том, что человек недостаточно отдохнул в выходные. Поэтому нам сложно бодро начать рабочую неделю.
Также страх перед началом рабочей недели может быть из-за того, что человек не отдыхает вовсе. Еще одна причина ненависти к понедельникам заключается в том, что человек выгорел, пишут "Известия".
«Возможно, мы испытываем хронический стресс на работе, и наша ненависть к понедельникам связана с формирующимся или уже сложившимся синдромом эмоционального выгорания. После рабочего дня устаем так, что кажется: никаких выходных не хватит, чтобы прийти в себя. Снизить нагрузку, отказаться от дополнительных обязанностей, взять отпуск — решения, которые легче рекомендовать, чем исполнить, но всё же ограничение нагрузки — первое, что было бы полезно сделать», — сказала эксперт.
Последняя причина того, что человек не любит понедельники, может быть в том, что он просто не любит свое дело: работу или учебу.