Житель Нового Уренгоя задолжал по алиментам почти один миллион рублей. ВИДЕО

Местная жительница обратилась в новоуренгойскую прокуратуру по вопросу неуплаты денег на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сотрудники надзорного ведомства установили, что на протяжении 6 месяцев мужчина не выплачивал алименты и накопил задолженность на сумму свыше 830 тысяч рублей. Несмотря на то, что у северянина имеется постоянный заработок, меры по взысканию средств не принимались. В результате обращения местной прокуратуры в федеральную службу судебных приставов России должник выплатил алименты в полном объеме. Ранее «Ямал 1» сообщал, что двум студентам колледжа из Лабытнанги предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков..