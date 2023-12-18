Психолог: нетипичный для человека отдых будет лучшим вариантом

Психолог Довгалюк: нетипичный для человека отдых будет лучшим вариантом
Самым полезным вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который не свойственен для конкретного человека. Об этом "Москве 24" рассказал специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк.
Так, любители активного отдыха могут попробовать что-то спокойное, например, чтение книг. Тем, кто любит отдыхать перед телевизором, стоит попробовать занятия спортом или долгие прогулки.
Он отметил, что такие варианты дадут человеку новый опыт, а это поможет лучше отдохнуть. Если человек часто усердно работает и всегда решает задачи, им важно научиться переключаться.
"Нужно потратить энергию не на работу, а на семью, активный отдых, новое хобби, путешествие. Это даже может быть спокойное времяпрепровождение на даче или за книгой. Главное - взять за правило, что если находишься в каком-то процессе, то нужно полностью погружаться внутрь него и не отвлекаться на другие", - отметил Довгалюк.
При появлении тревожных мыслей о предстоящей после праздников работе важно переключиться на позитивное мышление, добавил психолог.
"Например, думать о том, какие впереди интересные карьерные задачи, что скоро можно будет обсудить с коллегами новогодние праздники. То есть нужно искать точки, благодаря которым хотелось бы вернуться на работу, хоть это и довольно непростой процесс", - рассказал специалист.
Если самостоятельно справиться с негативными эмоциями не получается, важно обратиться к психологу, заключил эксперт. Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" до этого назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.