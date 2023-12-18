Психолог: нетипичный для человека отдых будет лучшим вариантом

"Нужно потратить энергию не на работу, а на семью, активный отдых, новое хобби, путешествие. Это даже может быть спокойное времяпрепровождение на даче или за книгой. Главное - взять за правило, что если находишься в каком-то процессе, то нужно полностью погружаться внутрь него и не отвлекаться на другие", - отметил Довгалюк.