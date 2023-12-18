Тренер по голосу и речи: важно контролировать эмоции при общении с токсичными людьми

У многих среди знакомых есть люди, после общения с которыми чувствуешь себя как выжатый лимон. Поговоришь с подобным человеком пять минут, а такое чувство, словно всю ночь работал грузчиком. Настроение испорчено, может даже появиться головная боль. Психологи называют таких людей токсичными. О том, как вести с ними диалог и не реагировать на их высказывания, «Секрету» рассказала тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

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Лучший вариант — вообще не контактировать с токсичными людьми. Так удастся избежать эмоционального заряда от них. Только это вариант идеальный — в реальном мире речь может идти о ваших коллегах или родственниках, и минимизировать коммуникации с ними не выйдет никак. Вот семь приёмов, которые помогут справиться с токсичными людьми, если вариант «перестать общаться» недостижим.

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Приём 1. Оцениваем важность человека

Определите, кто вас критикует и хейтит, сливает на вас свой негатив. Это референтная группа или нет? Референтная — это ваши родственники, коллеги, эксперты. Они могут негативить, чтобы просто проявиться, или из-за того, что им защемило эго: вы растёте, проявляетесь, а они — нет. Другой вариант: вы для них удобная «жилетка», чтобы поплакаться. Нереферентная — диванные критики. Часто они льют помои на других просто потому, что привыкли. Плачутся незнакомым людям в транспорте или в магазинах. Это их настройка по жизни, и с этим ничего не поделаешь.

Приём 2. Переключаем внимание на собеседника

Поймите, что это — не про вас, а про них. Человека распирает от негатива или нереализованности и личных проблем, и внутри ему может быть страшно. От этого и появляется негатив. Таких людей легко сбить с толку. Возьмите инициативу разговора в свои руки, задайте простой вопрос: «Я поняла твою проблему, как ты собираешься её решать?». Он поставит вашего визави в тупик. Ведь человек жалуется с целью, чтобы вы нашли за него решение, а не заставляли его самого искать альтернативу.

Приём 3. Признаём токсичность как явление

Признайте вслух, что «такая точка зрения имеет право на жизнь». Погружаться в негативные мысли, быть в положении «вечной жертвы» — некоторым людям так просто комфортно. Приём 4. Отвечаем конструктивно В ответ на нападки токсичных хейтеров при личном общении используйте конструкцию «Да, и поэтому...». «Да, у меня мало опыта, и поэтому я постоянно учусь и набрал команду консультантов, чтобы выдавать хороший результат». Не оправдываемся, а отвечаем конструктивно.

Приём 5. Выстраиваем личные границы

Обозначьте личные границы: вы можете придерживаться своего мнения, я остаюсь при своём. Для меня правильно — так. В личных беседах с такими людьми не следует откровенничать. Иначе спровоцируете их на психологическую атаку. Токсичные люди — мастера втираться в доверие. Они ждут, что в ответ на их истории вы тоже захотите поделиться с ними своими переживаниями, а потом используют эти разговоры на личные темы против вас.

Приём 6. Контролируем эмоции

Представьте: если вы откажетесь от своей мечты и цели, не будете жить свою жизнь, только чтобы не получить от кого-то злобный взгляд — правильно ли это? Токсичный человек выльет желчь и пойдёт дальше, а вы — останетесь там же. Учитесь контролировать своё эмоциональное состояние при общении с токсичным человеком. Помните: токсичные люди любят жаловаться и ныть. У них всегда всё плохо. Не стоит их поощрять, излишне жалеть или переживать — иначе рискуете погрязнуть во всех проблемах собеседника. Учимся держать эмоциональную дистанцию, спокойно реагировать и не впитывать негативную информацию.

Приём 7. Защищаем себя правильно