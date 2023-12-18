Психолог посоветовал составить перед Новым годом виш-лист

Перед Новым годом необходимо составить виш-лист подарков и говорить людям прямо, что вы хотите получить в качестве презента. Почему стоит делать именно так, объяснил психолог Денис Хакимов.

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«Составьте виш-лист и говорите прямо, чего хотите. Кому-то это покажется неуместным и даже наглым. С другой стороны – значительно облегчаем задачу по поиску подарков», – отметил Хакимов.

Выписать желаемые подарки на листок также полезно и для самого человека, так мысли приобретут конкретную форму, передает РИАМО. А если на вопрос о подарке вам ответили классическое «Ничего не надо», можно покопаться в памяти и вспомнить, не озвучивал ли человек ранее свои желания. Может быть, он уже долгое время хочет попасть на выставку или купить себе новый фен.

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