Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

Прежде всего, по его словам, меняется взаимодействие изменщика с телефоном: он меняет пароль, носит его с собой везде даже по дому, не дает им пользоваться и кладет дисплеем вниз. Кроме того, такие партнеры внезапно перестают делиться новостями о себе и о том, как прошел их день.