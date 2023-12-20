Стали известны самые желанные подарки россиян на Новый год

Деньги, электроника для личного пользования и украшения стали самыми желанными подарками для россиян. Это показало исследование маркетплейса «Мегамаркет», пишут «Газета.Ru». Женщины больше хотели бы также получить парфюмерию, косметику и билеты в путешествие или на развлечения. Мужчины предпочли бы, кроме гаджетов, товары для спорта и геймеров. Согласно опросам, россияне планируют потратить на подарки к Новому году до 20 тыс. рублей. Женщины, как правило приступают к поиску презентов заранее, а мужчины планируют покупки на последнюю неделю или за несколько дней перед праздником.