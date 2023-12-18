Кто такой флегматик? Характеристика и особенности типа темперамента

Флегматик — один из четырех типов личности, наряду с холериком, сангвиником и меланхоликом. Пожалуй, каждый человек еще в школе проходил тест, чтобы узнать свой темперамент. В материале «Ленты.ру» разбираемся, кто такой флегматик и какие есть особенности у этого типа темперамента.

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Что такое тип темперамента

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Темперамент, согласно определению в Большом психологическом словаре Бориса Мещерякова и Владимира Зинченко, — это соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, характеризующих различные стороны поведения и психической жизни человека.

То есть, тип темперамента — это основа характера человека, его врожденные реакции и поведенческие черты.

Первую классификацию людей по типам темперамента предложил еще древнегреческий философ и целитель Гиппократ. Именно он разделил всех на холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов

Предполагалось, что сангвиник — это веселый, энергичный, подвижный человек, который легко переживает неудачи и живо реагирует на происходящие события. Холерика отличают порывистость, импульсивность и резкие смены настроения, меланхолика — ранимость и тяга к рефлексии, а флегматика — невозмутимость, спокойствие и ровная реакция.

У людей одного и того же типа личности может быть совершенно разная степень выраженности каких-то качеств. На это влияют условия жизни, воспитание, среда.

Классификация Гиппократа была далека от совершенства и относилась по большей части к медицине — ученый полагал, что по типу темперамента можно определить склонность человека к физическим и душевным болезням. Сегодня же считается, что человек устроен гораздо сложнее, и всех людей на планете невозможно разделить на четыре типа.

Гештальт-терапевт Карина Германова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что есть поверье, якобы тип темперамента влияет на весь характер человека. На самом деле, это всего лишь общая и очень условная характеристика типа нервной системы, которая определяет скорость, темп и ритм психических процессов — мышления, восприятия, длительности внимания и так далее.

Людей с чистым типом темперамента не бывает, просто каких-то черт в процентном соотношении больше, а каких-то — меньше. Гораздо большую роль в формировании характера играют обстановка в семье и воспитание Карина Германова гештальт-терапевт

На данный момент в Сети существует масса тестов на определение типа темперамента. Обычно они состоят из нескольких вопросов, которые касаются реакций и поведения человека в повседневной жизни.

Однако психолог не рекомендует доверять подобным тестам, поскольку в каждом человеке могут уживаться и два, и даже все четыре типа.

Кто такой флегматик

Карина Германова напоминает, что стопроцентных флегматиков не существует, однако, если представить, что такой человек есть, у него можно выделить следующие черты.

Спокойствие и эмоциональная стабильность

У флегматиков довольно крепкая нервная система; они редко впадают в истерики или показывают большой спектр эмоций. Флегматики не любят риски и спонтанность, а в спорах предпочитают лишний раз промолчать.

Внимательность и вдумчивость

Флегматики — это люди с пытливым умом, которые умеют глубоко погружаться в вопрос и всегда доводят дело до конца. Они принимают решения долго, взвешивая все по несколько раз, и не отличаются резкостью движений. Флегматики с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой, а режим многозадачности быстро их выматывает. При этом они любят проводить время с пользой и изучать что-то новое.

Интровертность

Абсолютных интровертов, как и абсолютных флегматиков, не бывает, однако флегматичные люди больше стремятся к уединению, нежели сангвиники. Они предпочитают общаться с близкими друзьями, которые собираются узким кругом, большой толпе и избегают бессмысленной болтовни.

Склонность к стабильности

Флегматики не из тех, кто по зову сердца срывается исследовать мир или резко меняет работу. Им комфортнее развиваться в привычной сфере и общаться с проверенными людьми. Перемены воспринимаются ими с трудом, а адаптация к новым условиям происходит довольно долго.

Как выглядит флегматик

Конечно, нет никаких конкретных типажей, которые соответствуют тому или иному типу темперамента, однако характер и поведение зачастую влияют на внешние черты. У флегматиков можно выделить следующие внешние особенности.

Возможные особенности внешности флегматиков:

слабо выраженная мимика, отсутствие активной жестикуляции;

плавность движений, медленная походка, негромкий голос;

стройность, так как флегматики обычно не имеют привычки заедать стресс;

одежда в спокойных пастельных тонах, лаконичный крой и классическая прическа.

Сильные и слабые стороны флегматиков

Как и у других типов темперамента, у флегматиков есть свои особенности, которые могут помогать или мешать в повседневной жизни. В числе плюсов таких людей — устойчивость к стрессу, ответственность и надежность.

Плюсы флегматичного темперамента: терпение и пытливый ум;

высокий уровень самоорганизации, ответственность и педантичность;

доброжелательность и лояльность к другим людям;

верность — как людям, так и делу;

спокойствие и легкое отношение к стрессовым ситуациям.

При всех положительных качествах, флегматики не лишены недостатков, зачастую одно и то же качество может в одной ситуации помогать, а в другой — мешать человеку. Например, вдумчивость и неторопливость флегматиков может обернуться в нерешительность и неумение проявлять инициативу.

Минусы флегматичного темперамента: пассивность, медлительность;

нежелание проявлять инициативу;

замкнутость, неготовность идти на контакт;

риск развития депрессии или нервного срыва из-за привычки держать все эмоции в себе.

Карина Германова подчеркивает, что ни в одном типе темперамента нет ничего плохого, однако определенные черты могут мешать человеку. Флегматикам в своей жизни следует развивать ряд качеств и социальных навыков.

Советы флегматикам от психолога: развивать эмоциональную гибкость и эмоциональный интеллект. Лучшее понимание своих эмоций поможет наладить взаимодействие с другими людьми; ставить перед собой четкие цели и прописывать план действий. Флегматики очень трудоспособны, однако их медлительность и склонность к прокрастинации зачастую тормозит получение результатов; активнее открываться другому опыту. В новых возможностях нет ничего страшного — в крайнем случае, от них всегда можно отказаться, а если все пойдет по плану, они расширят кругозор и помогут флегматику вырасти как личности; развивать коммуникативные навыки. Флегматики стремятся избегать конфликтов и поэтому часто держат свое мнение при себе. Важно учиться аргументировать свою точку зрения, устанавливать и отстаивать личные границы.

Если выполнить самостоятельно эти пункты не получается, можно обратиться к психотерапевту и проработать наиболее проблемные вопросы. С помощью терапии и определенных техник релаксации есть возможность выработать более эффективные стратегии поведения.

Отношения с флегматиком

Романтические и дружеские

К близким связям — любовным и дружеским — флегматики относятся очень серьезно. Так как обычно им сложно показывать свои чувства, делиться личным, у них бывают сложности с поиском друзей и партнеров. Однако если флегматик выбрал человека себе по душе, он будет делать все возможное, чтобы сохранить эту связь. В отношениях с флегматиком не будет итальянских страстей, зато будут спокойствие, стабильность и комфорт. Флегматики умеют идти на компромиссы, стараются сглаживать острые углы и, как правило, хранят верность.

Деловые

Флегматики обычно отличаются высокой работоспособностью: они трудолюбивы, ответственны и аккуратны, не срывают дедлайны и могут довести до конца даже самый сложный проект. В коллективе они не вступают в конфликты, правда, и в корпоративных мероприятиях участвовать не любят. Для работодателя флегматик — ценный сотрудник, но нужно учитывать, что требовать от него выполнения нескольких задач одновременно не стоит. Также лучше занять флегматика индивидуальной работой, нежели командной.

Совместимость флегматиков с другими типами темперамента

С флегматиком

Такой союз встречается не часто, поскольку флегматики могут быть довольно медлительными и долго не идти на сближение. Однако, если два флегматика все же встретились и завязали отношения, скорее всего, им будет комфортно вместе. Они смогут прожить без крупных ссор, измен и эмоциональных качелей в отношении друг к другу.

С холериком

Холерики — вспыльчивые активные люди, полная противоположность флегматикам. Тем не менее, их тандем может оказаться очень гармоничным и долгосрочным, поскольку они будут дополнять друг друга. Флегматик сможет компенсировать излишнюю эмоциональность холерика, успокоить его, а холерик в свою очередь не даст партнеру заскучать и погрязнуть в рутине.

С меланхоликом

Меланхолик, как и флегматик, довольно инертен, но при этом отличается повышенной чувствительностью и сентиментальностью. Он глубоко переживает малейшие неудачи, часто обижается и уходит в себя. Отношения флегматика и меланхолика могут развиваться очень медленно и тормозить из-за интровертности обоих, также могут возникать сложности из-за разного уровня эмоциональности партнеров. Однако, учитывая, что обоим партнерам важны стабильность и спокойствие, такой союз может быть гармоничным и эффективным.

С сангвиником

Союз сангвиника и флегматика, вероятно, самый проблематичный. Сангвиник — энергичный, очень любопытный человек. Его постоянно тянет к чему-то новому, но в отличие от холерика это не истеричная активность. Такому человеку может быть скучно рядом с медлительным консервативным флегматиком, которого сложно сдвинуть с места. Также ему может не хватать внимания и эмоций от флегматичного партнера.

Как общаться с флегматиком

В разговоре с каждым человеком важно учитывать его индивидуальные особенности — только так можно найти общий язык. Вот несколько советов, как общаться с флегматиком.

Как найти общий язык с флегматиком: примите характер собеседника и не требуйте от него бурного проявления эмоций или активной деятельности. Свою природу флегматик изменить не сможет, а вот от давления почувствует себя хуже и уйдет в себя;

уважайте потребность флегматика в стабильности и упорядоченности — не ставьте его перед фактом в последнюю минуту и всегда старайтесь предложить расписание или план действий;

не нагружайте флегматика несколькими срочными задачами сразу — это вызет у него стресс; не ждите от него быстрого принятия решений и сообщайте о важных планах/ситуациях заранее, чтобы у человека было время все обдумать.

Профессии, которые подойдут флегматикам

«Сложно сказать, какие профессии точно подойдут флегматичному человеку, но если пофантазировать, скорее всего, это будут профессии аналитические, спокойные, где не нужно быстро принимать решения и есть время поразмыслить, взвесить все за и против и погрузиться в процесс», — говорит Карина Германова.

Флегматику нужны подробные инструкции и детали, ему сложно работать в творческой хаотичной среде Карина Германова гештальт-терапевт

При этом флегматики хорошо организованы, они умеют концентрироваться на задаче и не боятся монотонной рутинной работы.

Какие профессии подойдут флегматикам: экономист, бухгалтер, работник банка;

математик, физик; инженер, механик, электрик;

системный администратор, IT-специалист;

диспетчер;

ветеринар;

лаборант, врач, научный сотрудник;

ювелир;

редактор, корректор;

водитель.

Активные профессии, которые требуют частого общения с людьми, импровизации, креатива, флегматикам не подойдут.\

Какие профессии не подойдут флегматикам: