19.12.23 Мастер-класс «Наряди новогоднюю елку» состоится в библиотеке №157. Фото: сайт ОКЦ ЮАО В библиотеке №157 в субботу, 23 декабря, состоится мастер-класс под названием: «Наряди новогоднюю елку». В рамках мероприятия гости смогут создать украшение своими руками, которое можно в дальнейшем повесить на главный атрибут Нового года. — Сотрудники поделятся с участниками мастер-класса множеством интересных идей по украшению. Они также познакомят участников с основными приемами работы с различными природными материалами, — поделились информацией представители библиотеки №157. В рамках творческого урока ребята смогут создать яркую елочную игрушку, которая добавит особый шарм любой елке. Мероприятие проведут по адресу: улица Газопровод, дом №9, корпус №2. Начало запланировано на 16:00.