Для жителей Нового Уренгоя открыли первый на Ямале семейный многофункциональный центр

В Новом Уренгое появился первый семейный многофункциональный центр. Как сообщает правительство ЯНАО, в учреждении северянам будут оказывать социальную, юридическую, психологическую и иную необходимую помощь. Всего в СМФЦ создано три отделения поддержки: первичный прием семей, экстренная психологическая помощь и экстренное реагирование. Оказывать комплексную поддержку северянам будут сотрудники, прошедшие специальные стажировки и перенявшие опыт от других коллег. В новом помещении обустроена зона ожидания, детский уголок и отдельная комната для семей с новорожденными. Также в семейный МФЦ закупили развивающее игровое оборудование, дидактические и диагностические материалы. Открыли первый многофункциональный семейный центр благодаря гранту фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подобный проект через полгода планируют запустить в центре социального обслуживания населения «Домашний очаг» Надымского района. Ранее «Ямал 1» сообщал, что в 2024 году на базе Ноябрьской ЦГБ откроется первое на Ямале отделение паллиативной помощи для больных, нуждающихся в поддерживающей терапии..