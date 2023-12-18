Раскрыт верный признак скорого распада брака

Если супруги перестали касаться друг друга, это должно стать тревожным звоночком, считает психолог Александр Шахов . Верный признак скорого распада брака он раскрыл в беседе с изданием «Доктор Питер».

«Бейте тревогу, если это пропало из ваших отношений. Речь про прикосновения. Отсутствие тактильного контакта означает, что между партнерами пропало доверие», — сказал Шахов.

«Дело в том, что когда нам доверяют, мы хотим отвечать тем же. Невозможно в себе насильно выработать доверие, но есть большая вероятность того, что мы ответим доверием на доверие», — объяснил он.

«При этом мы можем измениться сами: начать себя вести таким образом, чтобы нам больше доверяли, совершать поступки, которые вызовут доверие. В итоге лед начнет таять. Партнер начнет раскрываться, и доверие вернется», — объяснил психолог, добавив, что на это может потребоваться время.

Ранее психотерапевт Габриэль Рейес заявила, что люди, которым не везет в любви, часто выбирают партнеров одного типа и поэтому снова и снова терпят неудачи. Рейес отметила, что человеческий мозг склонен создавать шаблоны и действовать по ним, так как в привычных обстоятельствах ему проще и комфортнее.