«Я не кукла». Трусова выпустила новую песню совместно с Самоделкиной и Левушкиной

Серебряный призер Олимпиады 2022 фигуристка Александра Трусова сообщила в Telegram канале о выпуске нового музыкального трека. Композиция называется «Я не кукла». Трусова записала трек совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. — С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню. Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что то большее. Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания, — написала Трусова. В июне Трусова выпустила дебютную песню под названием «Два крыла». В активе Трусовой также бронзовая медаль чемпионата мира и две бронзы чемпионатов Европы.