В Кузьминках елочные базары откроются по трем адресам

20.12.2023. На территории ЮВАО 20 декабря начнут торговать новогодними ёлками. Из 13 точек продажи девять — стационарные ёлочные базары, остальные будут расположены при магазинах и торговых центрах. Ели привезут из Пермского края, Кировской области, а также из стран Северной Европы. По информации Департамента торговли и услуг г. Москвы, отечественные ели обойдутся покупателю в 1,5 тыс. рублей за метр. Таким образом, ёлка под потолок в стандартной квартире потянет примерно на 3,5 тыс. рублей. Зарубежные экземпляры на порядок дороже: норвежская ель из Дании — от 5 тыс. рублей за метр. Адреса ёлочных базаров в Кузьминках: Зеленодольская ул., 40 и 32, Волгоградский просп., 132, корп. 2.