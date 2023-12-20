В центре «Диалог» в Отрадном пройдет празднование Нового года

20.12.2023 Детей и подростков из района Отрадное приглашают 21 декабря в семейный центр «Диалог» на празднование Нового года. Об этом сообщили работники центра. «Мы приглашаем всех желающих в наш семейный центр, где состоится новогоднее поздравление от студентов Университета Управления Правительства Москвы. В программе мероприятия: увлекательный квиз, театральные этюды, новогодняя викторинаС конкурсы и игры. Также гостей мероприятия ждет сладкий стол и подарки!», — сообщили работники центра. Мероприятие пройдет 21 декабря в 16.30 по адресу: Каргопольская 11 к2 Телефон для связи 8-903-539-66-05 Александра