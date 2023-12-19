Как справиться со стрессом в моменте, рассказала доктор Лебедева
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале рассказала, как справиться со стрессовой ситуацией.
По словам специалиста, наши реакции во время стресса формирует не только нервная система, но и три гормона, к которым относятся кортизол, адреналин и норадреналин. И для того, чтобы успокоиться и свести к минимуму стресс, необходимо сделать так, чтобы эти гормоны как можно скорее сгорели в мышечной системе.
«Если стресс все же ворвался в жизнь – начинайте глубоко дышать и заниматься тем, что заставит забыть о нем здесь и сейчас», – посоветовала эндокринолог.
Такими занятиями, согласно рекомендациям Лебедевой, могут стать пение, танцы, ходьба, бег или приседания, подвижные игры, прогулка или даже возможность где-то от души прокричаться. Основная задача в стрессовой ситуации отвлечься и не позволить себе погрузиться в эти ощущения слишком глубоко.
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