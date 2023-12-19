По словам специалиста, наши реакции во время стресса формирует не только нервная система, но и три гормона, к которым относятся кортизол, адреналин и норадреналин. И для того, чтобы успокоиться и свести к минимуму стресс, необходимо сделать так, чтобы эти гормоны как можно скорее сгорели в мышечной системе.