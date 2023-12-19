Россиян предупредили о риске исчезновения дешевого вина

В течение следующего года с полок российских магазинов начнет исчезать дешевое импортное вино стоимостью до 700 рублей. Это будет происходить постепенно — после новогодних праздников и вплоть до начала 2025 года, Россию Simple Group Максим Каширин в разговоре с РБК.

Причиной такого риска стало повышение ставки таможенных пошлин на зарубежное вино, а также увеличение акцизов на тихие и игристые вина, объясняет эксперт. Давление на цены оказывает и ситуация в Европе — инфляция и, в частности, рост стоимости стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии.

Правительство решило поднять ставки таможенных пошлин на импортные вина в июле 2023 года в ответ на западные санкции. С 1 августа 2023 года их размер составляет 20 процентов вместо действовавших ранее 12,5 процента. С 1 мая 2024 года акциз на литр вина поднимется с 36 до 108 рублей — показатель вырастет сразу в три раза.

Каширин настаивает, что правительство не до конца осознает эффективность вводимых мер поддержки, из-за которых пострадают в первую очередь российские торговые сети. При этом найти недорогие вина на замену исчезнувшим, по его словам, Россия сможет только в Южной Африке.