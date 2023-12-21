Любовный гороскоп на 22 декабря 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Сегодня Овны пребывают в прекрасном настроении. Возможно приобретение новой вещи, о которой вы так давно мечтаете, не упустите эту возможность. День просто идеально подходит для любовных свиданий, прогулок, встреч. Может быть, именно сегодня у вас получится обратить на себя внимание человека, о котором вы украдкой вздыхаете. ТЕЛЬЦЫ Сегодня у Тельцов очень хороший день, но и трудности тоже будут. Стоит составить расписание на день и придерживаться его, чтобы не упустить что-то важное. Возможно, множество предстоящих дел застанет вас врасплох и вы растеряетесь, но удача все равно на вашей стороне. Вас ожидают приятные события и сюрпризы в конце дня от вашей половинки. БЛИЗНЕЦЫ Сегодня звезды сошлись так, что могут спровоцировать Близнецов на рискованные мероприятия. Кто-то может подвергнуть себя опасности. Кто-то потеряет голову от ревности. Вам стоит избавиться от этого чувства, повышайте самооценку, чтобы вас боялись потерять, а не вы опасались измены. Если вас что-то не устраивает в партнере или отношениях, следует спокойно проанализировать ситуацию и найти причины конфликта. РАКИ Сегодня тот день, когда для Раков невозможное возможно. Вам сопутствует удача абсолютно всех начинаниях, новое знакомство перерастет в крепкие отношения или семью. Кто уже состоит в отношениях – в этом случае может быть предложение руки и сердца или вы получите заветные две полоски на тесте. Наступила белая полоса, и необходимо воспользоваться такой возможностью. Беритесь за любые новые дела, езжайте в другие страны или города, занимайтесь всем тем, чем давно хотели заняться, но почему-то откладывали. Не бойтесь рисковать и не упустите свой шанс. ЛЬВЫ Сегодня ваш любимый человек, может быть, порадует вас каким-то материальным или духовным подарком, но для вас это будет полнейшая неожиданность. Такой поступок Львы оценят даже не сейчас, а в перспективе. Это повлечет большие изменения в ваших отношениях в положительную сторону. Проявите заботу и любовь по отношению к близким, они очень в них нуждаются. ДЕВЫ Сегодня не самый лучший день для любовной сферы у Дев. Возможны разочарования или переживания, которые будет сложно пережить, возможно, вы потеряете уверенность в себе. Но придется справиться с негативными эмоциями. Обратитесь за поддержкой к друзьям или родственникам, они обязательно помогут. ВЕСЫ Сегодня тот день, когда в городе пахнет любовью. Весам самое время отправиться навстречу романтике, на свидание со своей второй половинкой или на первую встречу, возможно, с вашим будущим супругом или супругой. Прекрасный день для того, чтобы взять вкусный кофе и прогуляться по городу, узнавая какие-то новые места, открывая достопримечательности, получая новые впечатления. Проведите этот вечер с вдохновением и любовью. СКОРПИОНЫ Скорпионы максимально наполнены жизненной энергией. В этом месяце вам легко все удается, вы можете реализовать все свои планы, они будут успешными, но при этом все же старайтесь дозировать нагрузку и не брать на себя больше, чем можете сделать. Уделите внимание любимому человеку, и это вернется к вам сторицей. Новые знакомства, возможно, вас вдохновят на благородные поступки. СТРЕЛЬЦЫ Положительные изменения намечаются в любовной сфере у Стрельцов. Предстоят свидания, романтические знакомства, ваша сексуальная жизнь будет наполнена яркими впечатлениями. Возьмите под контроль свое здоровье как моральное, так и физическое. Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные знакомства и путешествия. КОЗЕРОГИ Сегодня энергетически сильный день у Козерогов. Следует реализовывать те решения, которые вы очень долгое время откладывали. Кроме того, вы запланируете на сегодня много дел, но успеете их сделать. Все мероприятия и дела в течение дня будут очень успешными. Решение, которое вы сегодня примете, повлечет за собой успех в разных сферах жизни. ВОДОЛЕИ Сегодня у Водолеев превосходный день для заключения брака или свидания. Не стоит предъявлять слишком высокие требования к партнеру. Взвесьте сначала все за и против. Если хотите прояснить какой-то проблемный вопрос, сначала сделайте ему что-то приятное, устройте романтический ужин, зажгите свечи, приготовьте его любимые блюда. А после вкусного ужина вы обязательно найдете компромисс. РЫБЫ Сегодня Рыбами командует романтическое настроение. Возможно, вы будете флиртовать со своим партнером по переписке, чем разожжете огонь страсти заново и наполните новыми ощущениями давно сложившиеся отношения. А может быть, сегодня вы встретите особенного человека, который принесет в вашу жизнь много любви, счастья и радости. Улыбайтесь прохожим, возможно, кому-то не хватает лишь намека на то, что вы не против познакомиться.