Психолог объяснила нежелание отмечать Новый год сильным стрессом
Равнодушие к праздникам сигнализирует о «максимальной» усталости.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва отметила, что большинство россиян стремятся завершить все дела до начала января.
«Когда человек говорит: у меня нет энергии, чтобы праздновать, мне хочется лежать и больше мне ничего не хочется. Это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал. Потому что у нас есть некоторая стратегия. Я её и на себе отслеживаю, и я убеждена, что сейчас каждый второй слушатель отследит, что мы к концу года максимально ускоряемся. Нам хочется что-то доделать в делах, в вопросах. Так бывает, что всевозможные не очень приятные ситуации тоже почему-то случаются именно в конце года».
Ранее опрос показал, что 5% россиян не любят праздновать Новый год. Из них 1% ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».
Исследование сервиса SuperJob есть в распоряжении «Говорит Москва».
Согласное ему, большинство россиян любят Новый год: 34% обожают этот праздник, ещё 33% любят, но без фанатизма. Каждый четвёртый относится к Новому году спокойно.