Психолог объяснила нежелание отмечать Новый год сильным стрессом

«Когда человек говорит: у меня нет энергии, чтобы праздновать, мне хочется лежать и больше мне ничего не хочется. Это говорит о том, что человек просто дико застрессован, он максимально устал. Потому что у нас есть некоторая стратегия. Я её и на себе отслеживаю, и я убеждена, что сейчас каждый второй слушатель отследит, что мы к концу года максимально ускоряемся. Нам хочется что-то доделать в делах, в вопросах. Так бывает, что всевозможные не очень приятные ситуации тоже почему-то случаются именно в конце года».