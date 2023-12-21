В Петербурге с витрины книжного магазина полиция попросила снять надпись "мир"

В Санкт-Петербурге полицейские попросили персонал книжного магазина "Все свободны" снять с витрины вывеску "мир". Об этом сообщается в Telegram-канале "Подъем". Сотрудники магазина рассказали, что надпись находилась на витрине почти два года. За это время их неоднократно спрашивали, почему такую надпись до сих пор не заставили снять. Кроме того, в марте в витрину с призывом к миру выстрелили из пневматического оружия, а несколько дней назад неизвестные приклеили к надписи дополнение "Za. В итоге, полицейские "вежливо попросили" убрать надпись "мир" с витрины. Ранее сообщалось, что писательница Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с просьбой запретить прокат сериала "Фандорин. Азазель", снятый по мотивам первого романа цикла Бориса Акунина о приключениях сыщика Эраста Фандорина. 18 декабря сообщалось, что писателя Бориса Акунина признали в России террористом и экстремистом. Ранее на писателя Акунина завели уголовное дело за дискредитацию российской армии.