Психолог рассказала, почему несчастье заразно

Психолог Марина Гарбажа рассказала об опасности отношений с партнером-страдальцем.

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Врач отметила, что это не только эмоционально истощает, но и несет реальную угрозу здоровью.

«Если один из партнеров долгое время чувствует себя подавленно и несчастно, то это же настроение вскоре нападет и на второго», – подчеркнула эксперт.

Это связано с тем, что человеческий мозг изначально имеет необходимость проявлять сострадание и сопереживать. Психолог объяснила, что с точки зрения биологии это легко объяснимо, ведь намного эффективнее для выживания, когда группа испытывает единую эмоцию, ведь так справиться намного проще, чем в одиночку.

Однако такая форма эмоциональной связи имеет и обратную сторону. Если один из партнеров долгое время чувствует себя несчастным, то второй постепенно тоже начинает погружаться в это состояние, передает Life.ru.

Однако справиться с тяжелым настроем партнера возможно, если второй более жизнерадостный и активный человек сумеет «заразить» вторую половинку своим видением мира.

«Станьте для него примером и покажите, что на самом деле в мире есть не только черное, но еще и розовое с желтым», – советует психолог.