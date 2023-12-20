Озвучены «красные флаги» в начале отношений
Психолог Алена Нижнева рассказала о видах эмоционального насилия, а также о том, на что стоит обратить внимание в начале отношений.
«Как же проявляется эмоциональное насилие? Угрозы, критика, обесценивание, газлайтинг (попытка убедить другого в том, что не было того, о чем он/она говорит), проявление жестких требований без учета его интересов (похудей, займись спортом, брось курить), контроль действий (проверка переписок, соцсетей), ограничение круга общения партнера, попытки его/ее изолировать — «зачем тебе другие люди, когда есть я», наказание молчанием, игнорирование», — пишут «Известия».
Но иногда психологическое насилие трудно распознать.
«Если вы чувствуете эмоциональный дискомфорт в виде раздражения, страха, недоумения, подавленности и побуждение защитить себя или отстраниться от этого человека — скорее всего, действия партнера не были такими уж безобидными, как он пытается представить, и содержали попытку (умышленного или нет) насильственного поведения», — сказала Нижнева.
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