В КЦ «Лира» покажут спектакль «Коты-мушкетеры и волшебный фонарь» 24 декабря

20 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: pixabay.com В культурном центре «Лира» покажут спектакль «Коты-мушкетеры и волшебный фонарь» 24 декабря. Пост об этом опубликован в группе учреждения во «ВКонтакте». В Сказочном Королевстве планируют провести большой праздник. Но злоумышленники пытаются его сорвать. На помощь королеве приходят профессионалы по защите сказочных королевств – коты-мушкетеры. Вход на спектакль свободный, но нужна предварительная запись. Показы пройдут в 17:00 (регистрация) и в 19:00 (регистрация). Зрителей ждут по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, д. 12.