Психолог поделилась секретами создания новогоднего настроения

Новый год — время волшебства, исполнения желаний и новых амбициозных планов. Но предновогодняя суета и стремление как можно быстрее закончить рабочие дела могут спровоцировать общую моральную и физическую усталость. Специалист Московской службы психологической помощи населению Светлана Арсеньева рассказала, как создать новогоднее настроение и в полной мере прочувствовать праздник.

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Психологи утверждают, что для каждого из нас новогоднее настроение ощущается индивидуально. И в данном случае не может быть универсальных «волшебных» советов или механизмов по созданию чувства праздника, важно понять, чего хочется именно нам, что поможет ощутить то самое счастье и удовлетворение — будь то запах любимого пирога или сказочный пейзаж за окном. Тем не менее, есть определенные атрибуты и ритуалы, которые совершенно точно могут помочь в пробуждении ощущения приближающегося новогоднего чуда.

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Смотрите. Визуальные компоненты — очень действенный способ настроиться на нужный лад и прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Можно окружить себя какими-то приятными тематическими мелочами и декором, или устроить прогулку по красивым местам.

Установите новогодние обои на экран смартфона и монитор рабочего компьютера — туда мы обращаемся чаще всего. Или выберите в магазине красивую новогоднюю открытку и поставьте на стол в офисе. Можно также сделать ее своими руками — посетите уроки скрапбукинга и отправьте получившийся хендмейд родственникам и друзьям из других городов.

Пройдитесь по вечернему городу с наряженными елочками, инсталляциями и огнями. Загляните на новогоднюю ярмарку или в торговый центр, полюбуйтесь украшенными витринами и выберете себе самый красивый вечерний наряд и костюм для ребенка. После этого займитесь выбором подарков и упакуйте их своими руками — это поможет поймать новогоднее настроение.

Смотрите новогодние фильмы — они неотъемлемая часть не только подготовки к Новому году, но и рождественским каникулам. Можно сходить в кинотеатр на премьеру, пересмотреть свои любимые комедии в компании друзей или устроить с детьми новогодний марафон по мультикам.

Украсьте жилище. Поставьте елку или хвойные ветки, расставьте по дому свечи и новогодние композиции, а бра и светильники дополните мишурой — это добавит атмосферы волшебства. Можно развесить самодельные снежинки на окна, а для создания уюта купить постельное белье и посуду с праздничными мотивами. Но главное украшение в доме — это вы сами.

Порадуйте себя новогодним образом и устройте фотосессию: декорации в студии, праздничный наряд и отличные снимки обеспечат вам хорошее настроение и приятные воспоминания.

Сделайте «коллаж желаний» или «газету счастья» на следующий год. Возьмите печатную прессу или распечатайте из интернета фото и картинки, где изображены вещи и события, которые вы хотели бы привлечь в свою жизнь, вырежьте их и наклейте на ватман. Визуализация желаний помогает более четко сформулировать цели и задачи на ближайший год и на бессознательном уровне способствует их достижению.

Слушайте. Новогоднее настроение можно найти и в звуках — такой праздничный элемент не менее значим, чем визуальная составляющая.

Слушайте музыку и аудиокниги. Для создания праздничного настроения составьте новогодний плейлист. В подборку можно включить классическую музыку, саундтреки из новогодних фильмов и т.д. В качестве аудиокниги можно прослушать «Ночь перед Рождеством» Гоголя или рождественские повести Диккенса.

Общайтесь с людьми, которые уже «загорелись» новогодним настроением и умеют переключать на позитивный лад. Помните, мы «прокачиваем» свои навыки через общение с другими людьми.

Чувствуйте. Подумайте, какие блюда ассоциируются у вас с новогодними и составьте меню на каждый день. Если вам надоели привычные закуски, попробуйте новые рецепты салатов, горячего или сладостей. Подумайте про подачу блюд, украшайте стол фруктами, мандаринами, апельсинами и не забывайте о новогодних напитках, это могут быть всевозможные чаи или ароматный глинтвейн. Наше обоняние связано с ассоциативной памятью. Чтобы запустить новогодние воспоминания, используйте аромамасла и свечи с запахом цитруса, хвои, корицы, ванили, мандарина, гвоздики или аниса.

Займитесь собой. Чтобы снять усталость от предновогодней суеты и напряжения, сходите на сеанс расслабляющего массажа, посетите салон красоты или сауну, это поможет переключиться и значительно повысит градус самочувствия. Помочь избавиться от хандры и усталости, настроить себя на праздники и позитив можете только вы сами. Лучшее лекарство от уныния и печали – это быть занятым приятными делами и вовремя позаботиться о себе.

Единый справочный телефон Московской службы психологической помощи населению: 8(499) 173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8(495)051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.