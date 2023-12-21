Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 22 декабря. С 21 по 24 декабря Челябинск прнимает главный старт сезона в фигурном катании на коньках. Свои программы на суд зрителей и экспертов представят все ведущие спортсмены сборной России. Программа Чемпионата на пятницу: 13.00 - 15.30 Танцы на льду, произвольный танец. 15.45 - 18.40 Мужчины, произвольная программа. 19.00 - 21.30 Женщины, короткая программа. Состоится рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Аргаяшский муниципальный район. В рамках поездки глава региона посетит ряд социальных объектов. В бассейне «Строитель» пройдет кубок Губернатора Челябинской области по плаванию (ул. 50-летия ВЛКСМ, 14). В 9 часов 30 минут будущих пап и мам приглашают на семейный форум «Крепкая семья на Южном Урале». Форум будет интересен не только родителям, у которых скоро должен появиться малыш, но и тем, кто только планирует беременность и уже состоявшимся родителям (Центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110 к1). Программа форума. В 10 часов Челябинская епархия приглашает в строящийся кафедральный собор Рождества Христова СМИ. Будет возможность посмотреть, как лучшие художники со всей России расписывают своды алтаря в нижнем храме. Будущие великолепные фрески сейчас только зарождаются: возникают изображения Христа, святых и ангелов (Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 44). В 10 часов Дом культуры «Бригантина» приглашает на новогодние мероприятия (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10а). С 11 до 20 часов в Челябинске пройдет CHE_market - один из самых крупных на Урале маркет мастеров хэндмэйда (пр.Ленина, 35). В 11 часов заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов передаст военнослужащим подарки к Новому году. Также учащиеся школы будут передавать подарки, письма для военнослужащих (МАОУ СОШ № 118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, ул. Чайковского, 8а). В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51). В 13 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет очную пресс-конференцию «Чего не хватает для снижения уровня дискриминации людей, живущих с ВИЧ в России и Челябинской области». Спикеры: заведующая отделом профилактики областного СПИД-центра Наталья Кущева; директор Благотворительного Фонда «Источник Надежды» Алексей Танин; координатор программы психосоциальной поддержки Челябинского регионального отделения «Российский Красный Крест» Анастасия Попова (ул. Васенко, 63, четвертый этаж). В 17 часов ДК "Станкомаш" приглашает на новогоднюю танцевальную программу старшее поколение (ул. Тухачевского, 3). в 17 часов 30 минут Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной библиотеки приглашает всех желающих поучаствовать в аниме-квизе. Вас ждут интересные вопросы по популярным аниме, персонажам и сюжетам манги, «особый» раунд с драконами и, конечно, подарки (ул. Цвиллинга, 61). В 18 часов в Институте культуры начнется концерт с участием детских хоров, вокальных ансамблей вузов, академического женского и смешанного хоров (Челябинск, ул. Плеханова, 41). В 19 часов начнется лекция об испанских Рождественских и Новогодних праздниках и традициях (арт-кафе «Кофе и Книги», ул. Труда, 177/1). Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения. ДЛЯ СПРАВКИ 22 декабря - День зимнего солнцестояния. 22 декабря - День энергетика. 22 декабря - День наступления ночи. 22 декабря - День рождения российского хоккея. 22 декабря - День бардовской песни. 22 декабря - День работника Пенсионного фонда России. 22 декабря - День Гидрометеорологической службы ВС РФ. 22 декабря - День герба и флага Ульяновской области. 22 декабря - День рождения электрической ёлочной гирлянды. 22 декабря 1857 года появилась первая почтовая марка в России. 22 декабря 1990 года основан Пенсионный фонд Российской Федерации. 22 декабря 2007 года осуществлен запуск первого африканского искусственного спутника Земли.