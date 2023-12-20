Один из российских телеканалов оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Баскова, причина — пропаганда ЛГБТ*

Согласно решению суда, взаимодействия героя Баскова с другим мужчиной в «совокупности сцен» этого клипа «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Как посчитал судья, это выражено во взглядах, «наличии реакции на поцелуй» лирического героя с женщиной, а также в сцене сражения, которую можно воспринять «как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола». В суде отметили, что действие клипа происходит «на фоне атмосферы гедонизма и разврата», что выражено в «неоднократных сценах невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».