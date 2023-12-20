Один из российских телеканалов оштрафовали на миллион рублей за показ клипа Баскова, причина — пропаганда ЛГБТ*
Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на 1 млн рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник». Причина — обвинение в пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних, пишет РБК.
Согласно решению суда, взаимодействия героя Баскова с другим мужчиной в «совокупности сцен» этого клипа «содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Как посчитал судья, это выражено во взглядах, «наличии реакции на поцелуй» лирического героя с женщиной, а также в сцене сражения, которую можно воспринять «как форму ревности лирического героя не к лицу женского пола, а к лицу мужского пола, изменившему лирическому герою с лицом женского пола». В суде отметили, что действие клипа происходит «на фоне атмосферы гедонизма и разврата», что выражено в «неоднократных сценах невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».
«Таким образом, музыкальный клип «Николай Басков «Странник» содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений», — сказано в постановлении.
Суд утвердил, что телеканал обязан был помечать клип Баскова как «18+» или «запрещено для детей». Проверка Роскомнадзора выявила, что ролик транслировали с меткой «16+» в дневное время. Телеканал «Точка ТВ» был признан виновным по части 2 статьи 6.21.2 КоАП («Пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних, осуществляемая через средства массовой информации или информационно-телекоммуникационные сети»).
*Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.