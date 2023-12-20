Россияне назвали ТОП-5 сексуальных фантазий в отношениях

Кажется, большинству наших соотечественников проще раскрыть содержание своих эротических фантазий исследователям, чем сексуальным партнерам.

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Опрос на тему доверия в паре провела российская компания-разработчик эротических игр. Сообщается, что в нем участвовали 2,5 тысячи совершеннолетних мужчин и женщин из разных уголков России. Главный вывод неутешителен: 80% россиян скрывают свои сексуальные предпочтения и боятся поделиться со второй половинкой.

Такая скрытность неудивительна: результаты опроса говорят о том, что почти 60% респондентов считают свои интимные фантазии «необычными». А может быть, зря? Аж 29% участников признались, что задумываются на тему жесткого секса с элементами БДСМ, и судя по статистике, мечты у многих могли бы стать реальностью, если бы не скрытность. К слову, стереотипы о грубых мужчинах и нежных девушках не подтвердились: большинство респондентов, фантазирующих о БДСМ, — женщины. У мужчин свой пунктик — секс в публичном месте.