В Калининграде ищут 62-летнего мужчину в тёмно-синей куртке с капюшоном

В Калининграде ищут 62-летнего Сергея Б., который пропал сутки назад. Об этом сообщают волонтёры ПСО «Запад».

20 декабря мужчина вышел из дома, с тех пор его местонахождения неизвестно.

Рост пропавшего — около 175 см, он плотного телосложения с короткими седыми волосами. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные классические туфли и чёрную шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50-80-38; 8 (4012) 520-444; 02; 102 или 112.

Обновлено 21 декабря в 16:32