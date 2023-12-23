7 настольных книг для настоящих «ведьм»

Многим знакомы легенды и истории о том, как в далекие и смутные времена в Европе самозабвенно сжигали несчастных женщин, обвиняя их в колдовстве. На Руси в это же время, как пишет Википедия, женщины, которых считали ведьмами, охранялись законом. Граждане могли лишь пожаловаться на то, что вот, ведьма, урожай испортила. Но за это не сжигали. Наказывали штрафом разве что.

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В обществе и сегодня слово «ведьма» часто носит негативный оттенок. Но если обратиться к словарям, то мы узнаем, что в славянском языке «ведьма» была просто «ведающей», то есть знающей женщиной.

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Например, в древней Руси у слова «ведьма» был синоним — «вештица». Очень красивое и нежное слово, которое сейчас никто не использует. Однако оно осталось жить в сербском языке. В переводе на сербский «ведьма» и значит «вештица». И когда на Балканах говорят «вештица» имеют в виду хорошую уважаемую женщину. Екатерина Балан писатель

Знания ведьмы очень просты и естественны. Но в нашем индустриальном веке они стали недостижимы и потому сродни сверхъестественному.

Екатерина Балан, писатель, автор телеграм-канала поделилась с "Рамблером" личной подборкй книг, которая поможет каждой женщине стать ведьмой в самом хорошем смысле этого слова. Вы лишь увидите, что вам стало спокойнее и гармоничнее жить, и что в этом нет ничего сверхъестественного.

Кларисса Пинкола Эстес «Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях»

Эта книга заслуженно стала мировым бестселлером. Честно признаюсь, в жизни подобного труда я больше не встречала. Это кропотливый самоанализ и психотерапия для каждой женщины. Это поиск внутри себя «дикой женщины», о которой постоянно говорит автор. Под этим понятием подразумевается женщина, о которой принято говорить «ведьма». По сути же предназначение любой женщины — быть ведьмой: исцелять, вдохновлять, предсказывать, вести за собой.

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Обо всем этом автор говорит с нами на языке сказок. Каждую из них она подвергает детальному психоанализу. Не пытайтесь прочесть книгу нахрапом или за одну ночь. Читайте вдумчиво, она настолько уводит за собой, что вы словно плывете по реке. В каждой сказке, в каждом образе книги вы сможете узнать себя, разобраться в своих травмах, понять свои проблемы и сделать первый шаг на пути к их решению.

Янина Первозванная «Быть ведьмой: Колесо Года» и «Книга Теней. Быть в потоке. Быть ведьмой»

Две книги этого автора, которая называет себя практикующей ведьмой, — титанический труд, помогающий женщинам найти себя через природу, традиции, ритуалы. Нет, здесь вы не найдете рецепта приворотного зелья из кроличьей лапки. Но узнаете огромное количество мудрых советов о жизни, присущей лишь ведьмам.

Моя любимая цитата из работ Янины: «Природа дает ведьме все, что ей нужно знать, и подсказывает ей, что делать, но слышать природу, уметь следовать за ее подсказками — вот знание, которое необходимо обрести. И обретается это знание в тишине».

Виталий Богданович «Большая защитная книга»

Настольная книга для каждой ведьмы. И не только. Мы часто сталкиваемся с негативным воздействием случайных людей. Это может произойти в любой момент и повсюду — в общественном транспорте, магазине, на работе, на вечеринке и, к сожалению, в семье. Часто страдают и наша психика, и наше здоровье. Помните, знаменитую фразу из мультфильма «Маша и Медведь» Правильно, все болезни от нервов. Автор подробно расписывает, как противостоять энергетическому вампиризму и психологическим атакам.

Огромный плюс книги — масса практических примеров, которые научат вас стойко и достойно отвечать на любые нападки тех, кто хочет вас «укусить» побольнее.

Эрин Ловелл Вериндер «Сила трав»

Какая ведьма не знает, какие травы лечат от простуды, а какие идеально подходят для крепкого сна? В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о полезных свойствах трав, которая щедро сопровождается рецептами.

Кроме того, книга эстетически красива: она станет достойным украшением вашей книжной полки. Только сильно не увлекайтесь: помните, что мы живем во время развитой медицины и серьезные болезни все же следует лечить у докторов.

Джозефина Ферли «Библия натуральной косметики»

Настольная книга для каждой уважающей себя ведьмы. Здесь вы найдете огромное количество рецептов, которые без пластической хирургии продлят вашу молодость: от классических масок для лица до самодельных кремов и шампуней.

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Книга написана таким языком, что вам непременно захочется опробовать на себе все рецепты. Кстати, ингредиенты для большинства из них достаточно доступны.

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»

Перечитайте. Верю, что читали абсолютно все, но перечитайте. Вспомните, что для истинной ведьмы любовь — это преданность и уважение к своему мужчине, который всегда — Мастер. Любовь — это вера в своего мужчину и борьба за него. Перечитайте и вспомните, как умеют любить только ведьмы.