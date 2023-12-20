Как справиться со страхом старения и жить полной жизнью

Вечная молодость – главная мечта дам.

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Представительницы прекрасного пола значительно болезненнее относятся к появлению первых признаков увядания внешности. Часто в погоне за сохранением красоты женщины готовы на любые эксперименты. Они проводят колоссальное количество времени в спортивных залах, пользуются разнообразными косметическими средствами, готовы терпеть весьма болезненные процедуры. Напротив, мужчины намного спокойнее относятся к тому, как выглядят, а появление первых морщин их вовсе не заботит. Почему женщины так боятся постареть и как бороться с этим омрачающим жизнь страхом, разбирается женский журнал kleo.ru.

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ПРИРОДНАЯ БОЯЗНЬ

Страх перед старостью заложен природой. Наступление периода увядания постепенно начинает подводить к неминуемому завершению земного пути, что, разумеется, вызывает тревогу. У женщин это выражено чуть больше, так как они более эмоциональны, а также играют ведущую роль в продолжении жизни: когда женщина понимает, что выходит в тираж, она начинает сильно нервничать, так как ощущает свою своего рода «бесполезность». Конечно, во многом такие страхи являются надуманными.

ПОТЕРЯ МУЖСКОГО ВНИМАНИЯ

Женщина чувствует себя женщиной, когда пользуется популярностью у представителей сильной половины человечества. Именно поэтому девушки с самого раннего возраста стараются выглядеть как можно лучше. Разумеется, когда женщина переступает порог зрелого возраста, внимание мужчин к ней может снизиться, так как рядом всегда есть молодые симпатичные мордашки. Впрочем, богатый внутренний мир и правильные взгляды на происходящие события зачастую намного важнее, чем упругое, молодое тело.

НЕУСТРОЕННАЯ ЖИЗНЬ

Страх перед старостью обычно настигает женщин, которые не успели устроиться в жизни. Если к определенному возрасту представительница прекрасного пола не вышла замуж, не родила детей и оказалась «старой девой», у нее может начаться серьезная депрессия. Поэтому важно всегда правильно расставлять приоритеты и уделять вопросам создания семьи больше внимания. К сожалению, в молодости кажется, что времени еще вагон, и лучше растратить свою энергию на построение карьеры или беззаботную жизнь.

ПРОБЛЕМЫ В КАРЬЕРЕ

При этом на работе с возрастом также могут начаться проблемы. Взрослые женщины редко меняют место трудоустройства, так как большая конкуренция на рынке труда играет не в их пользу. Работодатель, скорее всего, отдаст предпочтение молодой и энергичной женщине, а не пожилой даме. В частности, поэтому представительницы прекрасного пола стараются выглядеть намного моложе своих лет.

СТРАХ ОДИНОЧЕСТВА

Для женщины наступление старости часто сопровождается страхом одиночества. Дети разлетелись из родного гнезда, построили свои семьи, мужчина мог попытать счастье снова и найти себе жену помоложе и так далее. К сожалению, взрослым женщинам сложнее найти себе новую пару, чем пожилым мужчинам. Часто страх одиночества толкает женщин на экстремальные косметические процедуры и даже хирургические вмешательства.

КАК БОРОТЬСЯ С БОЯЗНЬЮ ПОСТАРЕТЬ