Спасти отношения: как приручить абьюзера

Иногда распустившегося партнера можно вернуть в берега

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Большинство современных женщин хорошо знакомы с термином абьюзер. К сожалению, не мало дам на собственном примере испытали все прелести отношений с таким человеком. Популярность термина и страшных историй о деструкторах привела к тому, что многих мужчин, проявляющих даже небольшую склонность к излишнему контролю, привыкли записывать в абьюзеры и ставить на них крест. Может ли такой мужчина по-настоящему полюбить женщину и есть ли способ спасти отношения, разбирался женский журнал kleo.ru.

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ПОЧЕМУ АБЬЮЗЕР – НЕ ПРИГОВОР

В наше время люди привыкли искать легкие пути решения проблемы. Если что-то в отношениях не ладится, проще найти нового партнера, чем пытаться спасти уже существующий союз. Суть абьюза состоит в том, что один партнер психологически нуждается в доминировании над своей жертвой. В запущенном случае это приводит к эмоциональному, а порой и физическому насилию. Разумеется, если мужчина считает возможным поднять руку на женщину – от него нужно бежать без оглядки. Однако чаще абьюз ограничивается попытками прогнуть под себя партнера во всех сферах жизни, сделать его зависимым и безвольным. Часто за этим стоит серьезная психологическая травма – абьюзер нередко бывает просто неуверенным в себе человеком, который за счет влюбленной и более слабой жертвы утверждается. Такое поведение, в частности, проявляется в патологической ревности. Если девушка в течение 5 минут не ответила на телефонный звонок – она обязательно изменяет. Очевидно, что рассуждающий так мужчина просто не способен допустить мысль, что его могут любить всем сердцем и поэтому не обманут.

МОЖЕТ ЛИ АБЬЮЗЕР ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЛЮБИТЬ ЖЕНЩИНУ

Ответ очевиден – разумеется, может. Деструктор не является отдельным подвидом человека и все чувства, которые испытывают люди, ему не чужды. Напротив, абьюзеры бывают очень влюбчивыми, но к сожалению, собственными руками разрушают отношения. Наедине с самими собой они также хотят создать гармоничный союз, полный любви, но подозрительность, ревность, неуверенность в себе, целый набор комплексов и бесконечная вера в женское коварство приводят к тому, что отношения становятся токсичными. Если ситуация не запущена, ее можно попытаться исправить.

ДЕТАЛЬНО ОБСУДИТЕ ПРОБЛЕМУ

Разговор – лучшая возможность понять друг друга. Не нужно сыпать обвинениями, следует попробовать достучаться до абьюзера. Говорите, исходя из собственной позиции – вместо «Ты меня обижаешь» лучше формулировать проблему в виде «Я чувствую себя обиженной, испытываю душевную боль, когда ты поступаешь таким образом». Сделайте акцент на моментах, которые делают вас обоих счастливыми. Мужчина должен прочувствовать их ценность и задуматься над тем, что токсичное самоутверждение способно снова все разрушить.

НЕ БУДЬТЕ ПОКЛАДИСТОЙ

Часто абьюзеры – настоящие перевертыши. Когда они заманивают жертву в свои сети, то кажутся идеальными мужчинами: обходительный, ласковый, щедрый, понимающий и заинтересованный в вашей жизни кавалер представляется наконец-то обретенным идеалом партнера. Когда вы съели наживку, все резко меняется. Забота превращается в маниакальную слежку, от вас требуют полного подчинения. Обычно абьюзеры выбирают тех, кто готов к такому «распределению обязанностей». Отстаивайте собственное личное пространство и не будьте покладистой. Мужчину может испугать такая своевольность, ему покажется, что женщина ускользает, и у него снова включится режим «идеального кавалера».

РАЗБЕРИТЕСЬ В ВАШИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ

В первую очередь, нужно понять, почему женщина оказывается в таких отношениях. Возможно, подсознательно она сама ищет источник страданий. Что касается мужчины, он может быть сильно травмированной личностью, которой просто нужна помощь. Постарайтесь в спокойной, доверительной обстановке поговорить с ним. При необходимости можно вместе отправиться к семейному психологу. Разумеется, если мужчина заинтересован в том, чтобы разорвать порочный круг непродолжительных, токсичных отношений.

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