Что ответить на признание в любви: как мягко отвергнуть мужчину

Неразделенная любовь причиняет большую боль.

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Поиск подходящего для любви и создания семьи партнера может растянуться на долгие годы. К сожалению, часто бывает, что чувства являются невзаимными. Оказаться в такой ситуации очень неприятно и больно. Отвергать мужчину, который признался вам в любви – тоже весьма болезненный и малоприятный процесс. Никому не хочется обижать влюбленного человека, который увидел в девушке нечто особенное и воспылал горячим чувством. Однако без взаимности любви не бывает. Женский журнал kleo.ru рассказывает, как мягко отвергнуть заявившего о глубоких чувствах мужчину.

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Я НЕ ГОТОВА К ОТНОШЕНИЯМ

В этом вопросе главное – быть деликатной. Не стоит объявлять мужчине, что он вас не достоин, выглядит не так, зарабатывает недостаточно денег и прочее. Как известно, для настоящей любви такие нюансы – мелочи. Просто человек вам не подходит. Лучше мягко, но твердо объявить ему, что вы не готовы к отношениям. Подчеркните, что очень цените проявленное в ваш адрес внимание, вам это лестно и приятно, однако ответить взаимностью не можете. Для того чтобы подсластить пилюлю, можете сказать, что в целом пока не рассматриваете возможность завести новый роман. Можно сослаться на травмирующий опыт предыдущих отношений или большую занятость на работе.

ПОПРОСИТЬ ВРЕМЯ НА ПОДУМАТЬ

Если признание в любви застало вас врасплох, и пока сложно понять, что вы чувствуете по этому поводу, можете попросить паузу. Возможно, проанализировав свои внутренние ощущения и еще раз оценив мужчину, вы примете желанное для него решение. Однако, если вы четко убеждены в том, что никаких отношений не будет, зря обнадеживать молодого человека не нужно. Если не хватает духа отказать сразу, возьмите небольшую паузу. Можете мягко отвергнуть мужчину в СМС-сообщении. Обязательно напишите, что очень тронуты его чувствами, но не можете принять предложение создать пару.

Я ВЛЮБЛЕНА В ДРУГОГО

Еще одним хорошо работающим способом будет заявление о том, что ваше сердце занято. Возможно, вы не находитесь в отношениях, но действительно в кого-то влюблены. Скажите молодому человеку, что вы испытываете чувства к другому мужчине и полностью в них погружены. Такой вариант является наименее болезненным для молодого человека, так как дает ему возможность думать, что отношения не сложились не из-за его характеристик, а по объективным причинам.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ДАВЛЕНИЕ