Травмпункт поликлиники №86 будет работать на Дубнинской улице с 25 декабря

21.12.2023. Работа травматологического пункта Детской городской поликлиники №86 в САО изменится с 25 декабря. Об этом сообщили в руководстве поликлиники. — С 25 декабря ДГП № 86 (по Северному округу) будет осуществлять прием пациентов по адресу: улица Дубнинская, д. 40, корп. 3, — сообщили в руководстве поликлиники. Ранее травмпункт находился по адресу: Коровинское шоссе, дом 36а. Контактный телефон +7-495-485-30-65. За новостями детской поликлиники № 86 можно следить в официальном телеграм-канале: https://t.me/dgp86.