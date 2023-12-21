Девушкам развеяли распространенный миф об отношениях

«Если между людьми возникает искра, это означает, что случается химия, партнеры считают друг друга привлекательными — это необходимо для здоровых отношений», — указал специалист. Кроме того, искра между людьми свидетельствует о настоящей симпатии. «Это значит, что вы вступили в отношения, посколько вы искренне испытываете симпатию к человеку, а не боитесь остаться одинокими», — отметил он.