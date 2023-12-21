Девушкам развеяли распространенный миф об отношениях
Дейтинг-эксперт Джейкоб Лукас опубликовал в соцсети TikTok ролик, в котором развеял девушкам распространенный миф об отношениях. Он опроверг популярное заблуждение, связанное с бабочками в животе.
«Многие утверждают, что искра между двумя людьми и бабочки в животе — красный флаг», — сказал Лукас. Он назвал худшим советом призыв не вступать в отношения с человеком, с которым появляется искра.
«Если между людьми возникает искра, это означает, что случается химия, партнеры считают друг друга привлекательными — это необходимо для здоровых отношений», — указал специалист. Кроме того, искра между людьми свидетельствует о настоящей симпатии. «Это значит, что вы вступили в отношения, посколько вы искренне испытываете симпатию к человеку, а не боитесь остаться одинокими», — отметил он.
Специалист также обратил внимание на то, что люди, между которыми была искра в начале отношений, обычно верны друг другу.
«Вы чувствуете искру, поэтому вы не будете фантазировать о других людях», — заключил Лукас.
Ранее Лукас назвал три настораживающих сигнала в поведении мужчин на свиданиях. В частности, приглашение мужчины приехать к нему домой на первом свидании свидетельствует о его несерьезном отношении.