Ледовую переправу в Пильнинском районе закрыли из-за потепления
Утром 22 декабря в Пильнинском районе Нижегородской области закрылась ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Напомним, переправу через Суру открыли 19 декабря. Она связала населенный пункт Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашской Республике.
Спустя трое суток в МЧС сообщили, что переправу пришлось закрыть из-за потепления, наступившего в Нижегородской области. Отмечается, что она не будет работать до наступления морозов в регионе.
Ранее сообщалось, что 15 человек сняли нижегородские спасатели с оторвавшихся льдин.