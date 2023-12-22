Ледовую переправу в Пильнинском районе закрыли из-за потепления

Утром 22 декабря в Пильнинском районе Нижегородской области закрылась ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, переправу через Суру открыли 19 декабря. Она связала населенный пункт Наваты в Нижегородской области и город Шумерля в Чувашской Республике.

Спустя трое суток в МЧС сообщили, что переправу пришлось закрыть из-за потепления, наступившего в Нижегородской области. Отмечается, что она не будет работать до наступления морозов в регионе.