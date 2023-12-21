Выяснилось, какие подарки хотят россияне не Новый год
Специальное исследование показало, какие подарки жители нашей страны хотели бы получить на Новый год.
«Мужчины на Новый год чаще мечтают получить деньги, инструменты для строительства и ремонта, а также товары для спорта и активного отдыха. Женщины же в подарок на Новый год чаще хотят получить путешествие, сертификат на обучение и украшения», - приводит РИА Новости результате опроса, проведенного SuperJob.
Так, за деньги в конверте высказались 20% опрошенных россиян, за путешествия - 18%, за какой-либо электронный девайс - 7%, за сертификат на обучение - 6%, за инструменты для строительства и ремонта - 5%.
Кроме того, россияне были бы не против получить на Новый год украшения, бытовую технику или товары для спорта. Об этом сообщили по 3% респондентов. Помимо этого по 2% опрошенных высказались о новом наряде, элитном алкоголе, книге и билетах в театр или на концерт. По 1% голосов набрали следующие варианты подарков: косметика и парфюмерия, подарочный сертификат, посуда и кухонная утварь, компьютерные игры, подписка на электронные сервисы, товары для здоровья, мебель и предметы интерьера.
Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить на празднование Нового года около 54 тысяч рублей. Этот показатель вырос по сравнению с 2022-м на 16 399 рублей.