Жители Красноярска рассказали о желанных подарках на Новый год

Жители Красноярска рассказали, что мечтали бы получить на Новый год. Опрос провели аналитики сервиса Авито.

Среди популярных ответов: гаджеты, парфюм, сладкое. Но большая часть красноярцев (53%) хотела бы, чтобы новогодний подарок стал сюрпризом.

Почти половина женщин (49%) обрадуется сладостям, косметике и парфюмерии (44%). Сувениры с символом года не против получить 31% опрошенных.

От чая и кофе не отказались бы 30% респондентов, подарочные сертификаты хотели бы получить 23% красноярцев.

В число желанных новогодних подарков также вошли: обувь, одежда (21%), мягкие игрушки (20%), наборы для рукоделия и творчества (18%), аксессуары (сумки, часы и другое) – 17% и ювелирные украшения (16%).

Мужчины тоже не против сладкого подарка (30%). Представители сильного пола мечтают и о гаджете. Таких 25%. Затем идут парфюмерия, косметика (24%) и сумки, часы (22%).

Электробритву хотели бы получить 21% красноярских мужчин. Спиртное станет подходящим подарком для 17% респондентов, стильная обувь, одежда для 16%.

Мужчины не против в качестве новогоднего подарка получить инструменты (12%), настольные игры (10%) и игровую приставку (7%).