В Курске сотрудники МЧС проверили 12 точек продажи пиротехники

Профилактические визиты по торговым точкам проводят сотрудники МЧС и полициейские. Всего в городе 12 точек продаж пиротехнических изделий, по результатам проверок ни в одной из них нет нарушений правил пожарной безопасности. За нарушения должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей. В Курской области с 15 ноября по 25 января действует запрет на использование <a href="https://kursk-izvestia.ru/news/206724/">фейерверков</a>, петард, салютов. Разрешены бенгальские огни, холодные фонтаны и хлопушки.