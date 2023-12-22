Чаплин напомнил об изменениях в пособиях на детей в 2024 году

В 2024 году в России изменения коснутся, в том числе оформления единого пособия для беременных женщин и семей с детьми, а также закон закрепит норму о сумме алиментов. Об этом NEWS.ru рассказал член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Чаплин напомнил об изменениях в пособиях на детей в 2024 году
© Парламентская газета

Депутат уточнил, что в декабре 2023 года в стране было установлено минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Согласно им, после регистрации взрослого в качестве плательщика налога на профессиональный доход, расчетный период будет учитываться в течение года.

«Изменения касаются оформления единого пособия для беременных женщин и российских семей с детьми до 17 лет , — сказал Чаплин. — Теперь единое пособие будет назначено только при доходе не менее двух МРОТ за 12 месяцев».

Также с июня 2024 года будет введен минимальный размер алиментов, учитываемый в составе дохода плательщика пособия. «Закон закрепляет, что если нет решения суда о сумме на содержание детей, то алименты рассчитываются исходя из определенной доли МРОТ — одной четвертой, одной третьей или одной второй в зависимости от количества детей», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, сегодня важно защитить одиноких родителей и разобраться со всеми другими нюансами в этом направлении. Чаплин выразил убежденность в том, что новые правила наведут во всем порядок.

Ко всему прочему, как писала «Парламентская газета», ранее сенаторы рекомендовали одобрить закон, который позволит на средства маткамитала реконструировать жилье в домах блокированной постройки или таунхаусах. Пока эти деньги можно вкладывать только в строительство и ремонт объекта индивидуального жилищного строительства. Замглавы Минтруда Андрей Пудов добавил, что на эти цели за все время реализации программы почти 623 тысячи семей потратили 159 миллиардов рублей. 

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