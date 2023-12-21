Секрет благополучия: его открыли психологии

К Новому году мы одержимы идеей подарков, знаем, что порадует близких и друзей. Сейчас мы четко осознаем баланс между «давать» и «брать». А после праздника — забываем, и это делает нас несчастными.

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Как бы мы ни любили своих друзей, партнеров, детей, родителей и полмира в придачу, нам следует отслеживать свои альтруистические импульсы в желании давать. И учиться принимать. Но нам же с детства твердили: «Делись! Отдай!» А если нет — ты эгоист, нехороший, все, мама тебя не любит.

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В итоге у многих из нас в голове мешанина — надо давать, чтобы показать, как ты кого-то любишь и что ты вообще прекрасный человек. Но как же «границы», как же уважение к своим чувствам и эмоциям? Как же давать, если хочется оставить себе?

Мы вырастаем, а тема становится все более запутанной. Хотим делиться, а нам говорят: «Ничего не надо! У меня все есть». Хотим брать — нас упрекают в эгоизме. Коммуникацию можно смело считать здоровой, если люди балансируют между «даю» и «беру». Пять шагов я — пять шагов ты… Где нет баланса — там выжженное поле.

Что такое баланс

Что такое «брать»? Это значит, что вы протягиваете другому не только деньги и подарки, но и время, внимание, заботу. Мы «отдаем» и когда эмоционально вовлекаемся в чувства, мысли, эмоции человека. «Брать» — это когда я умею просить о поддержке, принимаю помощь, беру с радостной благодарностью или просто беру и беру, потому что в моей картине мира мне все должны.

В здоровых отношениях люди с удовольствием и благодарностью берут и так же радостно отдают. И дарят, и принимают. И транслируют уважение, любовь, принятие. Там же существуют и здоровые границы безопасности в общении и высказывании своих чувств и мыслей.

В искаженных, созависимых, нездоровых отношениях нет гармонии, там все перекручено и кособоко. Там страшно проявляться и открыто разговаривать. Один в паре все время дает, другой берет как должное. Не благодарит, обесценивает, игнорирует. Или даже требует вовлеченности в свою жизнь и плюет на возможности, желания, ресурс другого. А потом даже злится на дающего.

Это вообще удивительный феномен нашей психики — ненавидеть в итоге того, кто стремится улучшить твою жизнь. Если он все время вытанцовывает вокруг вас эти самые пять шагов и еще пять и трижды по пять, а вы стоите истуканом и только берете дары, то рано или поздно «танцор» начнет раздражать. И это ваше чувство будет построено на бессознательном ощущении вины.

В межличностной коммуникации нарушение баланса «брать» — «давать» тоже сплошь и рядом. Коллеги обращаются за помощью, а мне что, жалко помочь, что ли? Я ведь бессознательно разминаю свое эго, когда подхватываю чужие проблемы, проекты. В итоге мне садятся на шею, я выгораю, устаю, заваливаю собственную работу и испытываю разочарование и злость. Очень часто подавленную. Баланс — в сотрудничестве и взаимной помощи.

Что делать?

Балансу можно научиться, если принять ответственность за собственные мысли, чувства, действия и результаты; эмпатировать, понимая потребности других; учиться здоровым навыкам коммуникации; замечать происки собственного эго и сознательно отдавать, а не только брать.

Если вы все время даете и вам трудно брать, сделайте вот что. Для начала запустите в голову мысль: «Когда мы только даем, то бессознательно ждем награды. Признания, благодарности, ответной любви. И не получая, опять же бессознательно злимся, жалеем себя, обижаемся». Прийти к балансу помогает налаживание границ со своими потребностями.

Давать себе нежную заботу действительно важно. Это эффективный инструмент для ощущения радости и полноты жизни. Наше бессознательное успокаивается, перестает тревожиться в тот момент, когда человек получает то, в чем нуждается. Важно ощутить ответственность за самого себя.

Прийти к балансу помогает простой навык — просить. Дающие этого делать не умеют. У них жесткая установка: просить стыдно, опасно, бесполезно. Начинайте это делать, относясь к этому как к эксперименту.

«Интересно, если я на пару недель запущу новую привычку, что будет?» А будет то, что мир вдруг раскроется с другой стороны, подставит руки.