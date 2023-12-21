Голикова сообщила о росте номинальной зарплаты в России за 10 месяцев на 13,7%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Номинальная заработная плата в целом по России за 10 месяцев 2023 года выросла на 13,7% (в реальном выражении - на 7,7%) и составила 70,7 тыс. рублей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По предварительным данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года номинальная заработная плата в целом по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%, а в реальном выражении - на 7,7% и составила 70,7 тыс. рублей", - сказала Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По ее словам, на повышение зарплаты по майским указам дополнительно из бюджета в этом году было направлено 410 млрд рублей, из которых 224 млрд рублей выделено из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.