Эксперт по торговле объяснил, как подобрать подарки для близких и коллег

Спикер Сколково по теме торговли, директор торгового агентства ВЭД «С-Трейд» Семен Крамской прокомментировал исследование, какие подарки россияне не хотели бы получить на Новый год.

Видео дня

Ранее портал KP.ru обнародовал данные опроса, какие подарки на Новый год не придутися по душе россиянам. Так, абсолютное большинство – 52 процента граждан, - не хотели бы получить к празднику сувениры, игрушки и статуэтки. На втором месте оказались еда и алкоголь, против которых проголосовали 13 процентов респондентов. Среди других нежеланных подарков – билеты в театр и кино, деньги, товары для дома, косметика и парфюмерия, украшения и аксессуары, одежда и обувь.

В свою очередь Семен Крамской обратил внимание, что нежелательных презентов, а тем более, на Новый год, не бывает: «Все зависит от личности. Любой подарок имеет свою ценность и эффект “вау!”. А подарок коллеге, человеку неблизкому носит чаще всего функциональный характер – это, как правило, необходимая и очень важная вещь в работе или в быту, которую, чаще всего, в суете наших дней мы забываем себе купить».

Порой даже дырокол может стать отличным подарком для коллеги, полагает собеседник «Свободной Прессы»: «Дело в том, что дырокол может быть необходим коллеге, однако до его покупки у нее не доходят руки. Уверен, что подобные маленькие подарки имеют свой функционал, и освобождает время, потому что человеку, порой, ехать за чем-то не всегда хочется. Безусловно, сейчас много сервисов доставки, - но ведь о дыроколе, порой, еще нужно вспомнить».

На Новый год можно дарить все, что угодно, убежден эксперт: «В наше время стираются границы возрастов. А потому, даже генеральный директор крупной компании может получить в подарок от своей супруги вертолет из “Детского мира”, потому что он когда-то ей рассказывал историю, реальную историю, как он когда-то в детстве мечтал о таком вертолете. Новогодние подарки именно славятся чудом, теплом и очарованием - если посмотреть на все корпоративы, люди всех возрастов говорят о чудесах, о неожиданностях и о надежде, которые вселяет Новый год».

При этом директор торгового агентства уточнил, что при вручении подарка близким и коллегам, нельзя упускать упаковку подарка.