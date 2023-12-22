Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки и скучные передачи

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, петарды и шум от них, не смолкающий до самого утра (19%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, который есть в распоряжении RT.

10% жалуются, что в ночь на 1 января по телевизору идёт одно и то же. Ещё столько же испытывают дискомфорт от большого количества нетрезвых людей (10%).

3% респондентов не нравится, что обильное застолье приводит к перееданию, 3% страдают от недосыпа, ещё 3% грустят, что новогодняя ночь быстро проходит. 2% не любят быть одни в Новый год, 1% не понимают общей одержимости празднованием Нового года.

«Другие раздражающие факторы (17%), которые портят настроение в новогоднюю ночь: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытьё посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники», — отметили аналитики.

27% россиян в новогоднюю ночь ничего не раздражает.