Представители рабочих профессий названы самыми востребованными в 2024 году

Самыми востребованными профессиями в следующем году будут рабочие специальности, считают более половины компаний. К такому выводу пришел сервис «Работа.ру». Треть респондентов думает, что работодатели будут конкурировать за менеджеров по продажам. О высоком спросе на инженеров в грядущем году рассказали почти четверть опрошенных. А каждая пятая компания отметила потребность в IT-специалистах. Кроме того, в списке: курьеры, продавцы, маркетологи, юристы, врачи и дизайнеры. А для привлечения новых сотрудников работодатели планируют повышать заработную плату в вакансиях, работать над брендом и создавать корпоративную культуру.