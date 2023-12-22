В Челябинской области мужчине оторвало кисть руки взрывом петарды

В Челябинской области мужчина пострадал от взрыва петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел в городе Верхний Уфалей. В одной из квартир произошел сильный взрыв. После этого в помещении начался пожар. Причиной стал взрывоопасный предмет, который в момент хлопка находился в руках у мужчины. По словам самого пострадавшего, это была петарда. Скорая помощь оперативно госпитализировала россиянина с оторванной кистью правой руки. Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.